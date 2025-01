Apple conferma quello che già sapevamo: CarPlay 2 tarderà ad arrivare

Apple ha finalmente aggiornato la pagina ufficiale dedicata a CarPlay 2, rimuovendo il riferimento al 2024 come anno di lancio previsto per i primi veicoli compatibili. Questo gesto, sebbene non accompagnato da una nuova finestra temporale, conferma i sospetti di molti: la nuova generazione di CarPlay non è ancora pronta per il debutto. L'annuncio originale risale al 2022, ma da allora gli aggiornamenti concreti sullo sviluppo del sistema sono stati pochi e frammentari.