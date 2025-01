Apple rivoluziona il team AI e pianifica aggiornamenti per Siri

Un cambio di rotta strategico

La mossa segnala un cambio di priorità per Apple, che sembra puntare sull'intelligenza artificiale come pilastro del futuro, lasciando il Vision Pro in secondo piano. Vorrath è conosciuta per la sua capacità di trasformare progetti complessi in realtà concrete, un'abilità cruciale per migliorare Siri e i modelli AI dell'azienda, i quali finora non hanno raggiunto lo stesso livello di successo di concorrenti come ChatGPT di OpenAI o Gemini di Google.

Il Vision Pro di Apple

Apple ha annunciato i suoi progetti futuri sull'AI, che prendono il nome di Apple Intelligence, ma il rollout delle novità è stato lento. Una delle principali innovazioni, un aggiornamento di Siri capace di comprendere il contesto dello schermo e di agire di conseguenza, potrebbe arrivare solo con iOS 18.4. Nel frattempo, alcune funzioni AI, come i riassunti delle notifiche di notizie, verranno sospese con iOS 18.3 a causa di critiche legate all'accuratezza.