Apple Intelligence si attiverà automaticamente con iOS 18.3

Con il rilascio di iOS 18.3, iPadOS 18.3 e macOS 15.3, Apple introdurrà un'importante novità: l'attivazione automatica delle funzioni basate sull'intelligenza artificiale , note come Apple Intelligence, per i nuovi utenti e per coloro che effettuano l'aggiornamento ai nuovi sistemi operativi.

Per disattivare Apple Intelligence , sarà necessario accedere al pannello delle impostazioni di Apple Intelligence & Siri e disabilitare il relativo interruttore. Una volta disattivato, nessuna funzione AI sarà attiva sul dispositivo.

Apple Intelligence sarà disponibile su dispositivi compatibili , inclusi gli iPhone 15 Pro e successivi, gli iPad e i Mac dotati di chip Apple Silicon M1 o versioni più recenti. Durante la configurazione di un nuovo dispositivo o dopo un aggiornamento, le funzioni AI verranno abilitate automaticamente, offrendo agli utenti strumenti come:

Dispositivi compatibili e gestione delle funzionalità

L'aggiornamento arriva con miglioramenti per evitare errori nei riepiloghi delle notifiche. Nella fase beta di iOS 18.3, alcuni utenti hanno segnalato inesattezze nella sintesi di notizie da app come BBC. Per questo, Apple introdurrà un'etichetta che avviserà l'utente della possibilità di errori nei riepiloghi e permetterà di identificarli più facilmente sulla schermata di blocco.

Le funzioni Apple Intelligence

L'abilitazione automatica sarà disponibile solo per i dispositivi più recenti. Gli utenti con hardware meno recente o che preferiscono disattivare queste funzioni dovranno farlo manualmente. Apple sottolinea che queste innovazioni sono pensate per migliorare l'esperienza utente, offrendo maggiore controllo e personalizzazione. iOS 18.3, insieme a iPadOS 18.3 e macOS 15.3, sarà disponibile nelle prossime settimane.

Ricordiamo comunque che in Italia Apple Intelligence ancora non è attivo, e che arriverà in tutta Europa a partire da aprile.