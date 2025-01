NVIDIA ha cominciato a ridurre il supporto per le vecchie GPU, inclusa la diffusissima GTX 1060

Tutte queste GPU, che comprendono quelle dalle vecchie serie GTX 700 fino alla serie GTX 1000 del 2016 , oltre ad alcune schede Quadro e Titan pensate per le workstation, erano ancora supportate dai driver Game Ready di dicembre , ma la fine del supporto per le nuove funzionalità CUDA suggerisce che presto non sarà più così e che potrebbero essere escluse dai futuri pacchetti.

Secondo quanto scritto, il supporto CUDA per le architetture Maxwell, Pascal e Volta viene "considerato completo in termini di funzionalità e sarà congelato in un prossimo aggiornamento."

Contemporaneamente al lancio imminente della famiglia di GPU della serie RTX 50xx, basate sulla sua nuova architettura Blackwell, NVIDIA sta per abbandonare alcune delle GPU più vecchie , almeno stando a quanto scritto note di CUDA, come rilevato da Tom's Hardware.

Niente di nuovo

Non è strano che compagnie come NVIDIA e AMD interrompano il supporto per i loro prodotti più vecchi, come già avvenuto in passato. Gli ultimi annunci di NVIDIA in tal senso risalgono al 2021, mentre quelli di AMD al 2023. Entrambe le compagnie hanno dei driver dedicati alle schede più vecchie, ma gli aggiornamenti sono più radi e sono concentrati sulla sicurezza, incidendo poco o nulla sulle prestazioni e la compatibilità.

GTX 1060, una delle più diffuse di sempre

Detto questo, le architetture Maxwell e Pascal sono ricordate con grande affetto dai giocatori PC, perché appartenenti a un'epoca in cui cambiare GPU non significava ancora spendere migliaia di euro. Tra le GPU più note di queste famiglie la GeForce GTX 750 Ti (Maxwell), che si fece apprezzare per le sue prestazioni elevate, a fronte di un bassissimo consumo energetico e la GeForce GTX 1060 (Pascal), una delle GPU più diffuse di sempre, nonché il modello più popolare per cinque anni nei sondaggi hardware di Steam (attualmente è dodicesima).