Per John Romero il Game Pass è "davvero grande"

John Romero , uno dei fondatori di id Software, nonché tra gli autori del leggendario DOOM, è tra i fan sfegatati del Game Pass , il servizio in abbonamento di Microsoft per console Xbox, PC e sistemi supportati da Xcloud. Lo ha spiegato durante una recente intervista concessa a Luke Lohr di Xbox Expansion Pass.

Il piacere della scoperta

"È fantastico perché ti permette di provare prima di acquistare. Provi qualcosa, lo installi, se ti piace ci entri dentro e compri le espansioni, prendi il resto," ha spiegato Romero. "È davvero un ottimo modo per provare diversi giochi, uno dopo l'altro. Davvero, la barriera per giocare è solo l'accesso ai giochi. Anche i giochi free-to-play: si tratta di sapere che esistono, e Game Pass è come se dicesse 'Eccoli qui!' Puoi semplicemente provare quello che vuoi. È come dire 'Oh, ho sentito parlare di questo gioco, lo installo per vedere com'è'."

Secondo lui, il Game Pass "Non danneggia le aziende che hanno creato i giochi", ma le favorisce aumentando la diffusione e la consapevolezza degli stessi.

Il commento di Romero sottolinea uno dei problemi del mercato attuale, ossia la difficoltà di scoprire nuovi giochi a causa della presenza di titoli live service che agiscono come dei buchi neri, attirando i giocatori e monopolizzandoli per anni e anni. Il Game Pass, in tal senso, aiuta i giocatori ad avvicinarsi a una maggiore varietà di titoli e generi, favorendo un ricambio.

La stessa produzione degli Xbox Game Studios è specchio degli effetti positivi del servizio, come dimostrano le molte uscite dei prossimi mesi, tra le quali Avowed di Obsidian Entertainment, South of Midnight o DOOM: The Dark Ages.