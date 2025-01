Windows 11 introduce nuove icone colorate per la batteria, più chiare e intuitive

Le nuove icone permettono di capire al volo lo stato della batteria, indicando se è in carica, in modalità risparmio energetico o quasi scarica.

Microsoft ha annunciato un aggiornamento per Windows 11 che introduce un sistema di icone per la batteria più colorato e intuitivo, rendendo più semplice comprendere lo stato di carica del proprio laptop con un rapido sguardo. La novità è già disponibile per gli utenti iscritti al programma Windows Insider nella Dev Channel e sarà progressivamente estesa a tutti gli utenti, dopo un periodo di monitoraggio del feedback.

Colori a seconda del livello Il tradizionale simbolo della batteria in nero sarà sostituito da icone colorate che riflettono lo stato della carica. Una batteria verde segnala che il laptop è collegato all'alimentazione e in buono stato. Quando la carica scende sotto il 20% e si attiva la modalità di risparmio energetico, l'icona diventa gialla. Infine, una batteria rossa indica che il livello è criticamente basso e il dispositivo necessita di essere ricaricato immediatamente. Queste icone saranno visibili nella barra delle applicazioni, nel menu delle impostazioni rapide e, in futuro, anche nella schermata di blocco. I livelli della batteria colorati Oltre alle icone colorate, l'aggiornamento introduce alcune migliorie pratiche. Le sovrapposizioni, come il simbolo del fulmine che indica la carica, sono state semplificate per non ostruire la barra di avanzamento. Inoltre, sarà possibile visualizzare la percentuale di carica direttamente accanto all'icona della batteria nella barra delle applicazioni. Questa opzione, molto richiesta dagli utenti, può essere attivata andando su Impostazioni > Alimentazione e batteria e abilitando l'opzione "Percentuale della batteria".