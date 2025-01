Assassin's Creed Shadows sarà censurato in Giappone su richiesta del CERO

L'edizione giapponese di Assassin's Creed Shadows sarà censurata in accordo con le modifiche richieste dal CERO, il sistema di classificazione dei videogiochi in Giappone. Insomma, nonostante la classificazione fosse CERO Z (più o meno il nostro 18+), il livello di violenza è stato ulteriormente ridotto . Saranno censurati in particolari gli smembramenti, che quindi saranno completamente assenti, a differenza delle versioni occidentali dove esiste la possibilità di attivarli o disattivarli. Ci saranno modifiche anche alla grafica dei corpi con ferite da taglio.

Anche alcuni dialoghi sono stati censurati

L'annuncio di Ubisoft parla anche del fatto che la versione giapponese di Assassin's Creed Shadows avrà alcune battute modificate. Quindi i dialoghi saranno in parte cambiati rispetto alle versioni nostrane. Purtroppo non sono state fornite spiegazioni in merito, quindi non è noto cosa sia stato alterato.

Il Giappone da una parte sembra un luogo molto libertario quando si parla di rappresentazione nei media, ma in realtà ha un sistema di controlli molto stringente, che impedisce la pubblicazione di opere che non si allineano agli standard prefissati dagli organi competenti. In particolare le linee guida del CERO hanno spesso creato delle difficoltà sia agli sviluppatori locali, sia a quelli internazionali. Le scene di smembramento sembrano essere particolarmente avversate dall'ente, tanto che, ad esempio, un titolo come Dead Space, che ne è pieno, non è stato ammesso alla vendita su console in Giappone.

Per il resto vi ricordiamo che Assassin's Creed: Shadows sarà lanciato il 20 marzo su PS5, Xbox Series X|S, PC e Mac. Recentemente Ubisoft ha preso a mostrare ampie parti del gioco, prima con il trailer della storia, quindi con un live stream di 2 ore.