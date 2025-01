Assassin's Creed Shadows si mostra con il trailer della storia, incentrato sui protagonisti del nuovo capitolo

Il nuovo capitolo è il primo ambientato in Giappone, cosa che risponde anche alle aspettative della community, che da tempo chiedeva uno spostamento della storia ad abbracciare l'estremo oriente, sebbene la scelta non sia stata priva di polemiche.

Come era stato già preannunciato ieri attraverso un breve teaser , il nuovo trailer rappresenta un'immersione nel mondo di Assassin's Creed Shadows, spiegando qualcosa delle premesse che muovono i protagonisti Yasuke e Naoe all'interno dell'ampio universo creato da Ubisoft per questa lunga serie.

Il trailer della storia dei due protagonisti in Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows è ambientato in Giappone nel XVI secolo, al termine del periodo Sengoku, e mette in scena le gesta di due diversi protagonisti giocabili, dotati di storie e caratteristiche differenti.

Il samurai Yasuke, basato sulla particolare figura realmente esistita dell'unico samurai di origini africane, e l'assassina shinobi Naoe Fujibayashi.

Il trailer mostra un montaggio di scene d'intermezzo che servono a illustrare meglio i personaggi principali, spiegandone le origini e le motivazioni che spingono entrambi ad agire durante gli eventi narrati nel gioco.

Il momento storico messo in scena è particolare, in quanto si tratta di un periodo caratterizzato da varie guerre civili in Giappone, quando Oda Nobunaga giunge al culmine del suo potere. Le vicende dei due protagonisti si intrecciano con eventi storici, spaziando tra varie ambientazioni come Kyoto, Kobe, Osaka e la provincia di Iga.

A questo punto, ci troviamo decisamente vicini al lancio ufficiale di Assassin's Creed Shadows, fissato al 20 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S dopo l'ultimo rinvio, a quanto pare determinato dalle trattative per l'eventuale vendita di Ubisoft. Potete conoscerlo meglio nel nostro nuovo Provato in cui raccontiamo cosa è emerso giocando 4 ore al nuovo titolo Ubisoft ambientato in Giappone.