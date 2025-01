Elon Musk ha spiegato ai dipendenti di X che stanno coprendo a malapena i costi

Le difficoltà finanziarie continuano per X (ex Twitter), mentre le banche si preparano a vendere parte del debito contratto per finanziare l'acquisizione del social nel 2022.

Elon Musk ha inviato un'email ai dipendenti di X questo mese, confermando che l'azienda si trova ancora in una situazione finanziaria critica. Nonostante la trasformazione di Twitter in X e la visione di Musk per far diventare la piattaforma un ecosistema finanziario e sociale all'avanguardia, i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative. "La crescita degli utenti è stagnante, i ricavi sono deludenti, e stiamo appena coprendo i costi," ha scritto Musk, come confermato anche da The Wall Street Journal.

Vendita del debito La difficile situazione di X è legata ai 13 miliardi di dollari di debito contratti da Musk per finanziare l'acquisizione della piattaforma nel 2022. Le principali banche coinvolte, tra cui Bank of America, Barclays e Morgan Stanley, stanno cercando di vendere parte di questo debito, mantenendo però le quote più rischiose. Secondo The Wall Street Journal, le banche sperano di cedere il debito senior al 90-95% del valore nominale, cercando di evitare perdite significative dopo le mutate condizioni economiche e l'estenuante battaglia legale che ha preceduto la chiusura dell'accordo. Il logo di X Musk continua a sostenere che X possa diventare positiva in termini di flusso di cassa entro pochi mesi, ma gli oneri finanziari rimangono un ostacolo importante. Solo gli interessi sul debito ammontano a oltre un miliardo di dollari l'anno, una cifra che mette sotto pressione l'azienda. Nonostante l'introduzione di alcune novità, come la sezione video e le inserzioni di lavoro, la piattaforma è ancora lontana dall'obiettivo dichiarato da Musk di diventare un hub centrale per la gestione della "vita finanziaria" degli utenti.