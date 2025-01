Sony sta per fermare la produzione di Blu-Ray e di altri dischi, a causa della scarsa domanda

In un annuncio risalente al 23 gennaio, Sony Storage Media Solutions e Sony Marketing hanno annunciato che Sony interromperà definitivamente la produzione di tutti i modelli di dischi Blu-ray, MiniDisc, MD Data e cassette mini-DV a partire da febbraio 2025. Quindi manca davvero poco. La decisione è stata presa a causa della scarsa domanda di questi formati, che evidentemente sono diventati anti economici da supportare. Si tratta sicuramente di un duro colpo per gli amanti dei formati fisici, ma lo spostamento completo verso il digitale lo ha reso in qualche modo inevitabile.

Un altro pezzo di storia della tecnologia che se ne va

La decisione di Sony di interrompere la produzione nasce proprio dallo spostamento verso lo streaming video e i servizi di archiviazione cloud. Lo scorso luglio, la multinazionale giapponese aveva annunciato che avrebbe gradualmente ridotto la produzione di dischi Blu-ray e altri supporti ottici, senza però fornire una data di chiusura precisa. Ora è arrivato il momento fatidico, con la compagnia che non ha piani riguardanti la successione dei formati che andranno perduti. In qualche modo è finita un'epoca.

Il logo di Blue Ray

"Grazie per la vostra fiducia nei prodotti Sony. Termineremo la produzione di tutti i modelli di dischi Blu-ray, MiniDisc, MD Data e cassette MiniDV a partire da febbraio 2025. Non ci saranno altri modelli. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine ai numerosi clienti per il supporto datoci fino ad oggi."

Il Blu-Ray è un altro pezzo di storia della tecnologia che viene a mancare. Come dimenticarsi dell'importanza avuta anche in ambito videoludico, con PlayStation 3 venduta anche come lettore Blue-Ray dal prezzo accessibile? Di vostro, considerate preoccupante la penuria di formati fisici per la conservazione dei media?