Final Fantasy 7 Rebirth è il capitolo single player con il picco di giocatori più alto di sempre su Steam

Quindi ha superato ormai di netto i 29.498 raggiunti da Final Fantasy XV a marzo 2018, che rappresentavano il record precedente, nonché i 27.508 giocatori di Final Fantasy XVI, lanciato a settembre 2024. Unico a fare meglio in passato è stato Final Fantasy XIV , che però è un capitolo solo online, capace di raggiungere i 95.150 giocatori contemporanei.

Qualche problema tecnico di troppo

Meno rosea, anche se positiva, la situazione nell'ambito dei giudizi dei giocatori. In generale il gioco è piaciuto, anche se in molti lamentano qualche problema tecnico di troppo, tra cali di framerate, scatti e qualche congelamento. Molti anche i problemi con Steam Deck, nonostante il gioco risulti "verificato" da Valve.

In generale, possiamo riassumere i giudizi negativi con la recensione di Xyler Foxpuffs: "Gameplay, grafica, storia e musica sono da 10/10, davvero incredibili. La conversione PC di Square Enix è da 1/10, un vero e proprio scherzo;" o con quella di end: "Il gioco è fantastico, quasi perfetto, ma la conversione PC fa schifo." Il risultato è che Final Fantasy 7 Rebirth ha solo il 77% di recensioni positive delle più di 3.300 che sono state pubblicate in questo momento, nonostante abbia il potenziale per fare molto meglio, considerando che il gioco sta comunque piacendo molto.

Per il resto, se volete altri ragguagli in merito al gioco, vi invitiamo a leggere il nostro speciale dedicato alla versione PC di Final Fantasy 7 Rebirth.