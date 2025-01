Fretless - The Wrath of Riffson, abbiamo provato il bizzarro GDR musicale di Rob Scallon

Riuscire a distinguersi sul mercato, oggi, non è cosa facile. La concorrenza non lascia scampo e sempre più spesso assistiamo alla nascita (e alla morte) di nuove, piccole stelle nel firmamento videoludico. Ciò porta molti a seguire tendenze in corso di consolidazione, intuizioni che si sono già dimostrate vincenti, linee nostalgiche perseguite sia per omaggiare le proprie origini che per richiamare un determinato tipo di pubblico. Però, non è detto che non si riesca a trovare quella svolta particolare in grado di dare una marcia in più al proprio titolo.

Questo potrebbe essere il caso di Rob Scallon, polistrumentista che ha trovato la sua fortuna su Youtube, e Ritual Studios, team emergente e polivalente al suo primo progetto sotto questo nome, i quali hanno unito le forze per portare sul mercato un videogioco che pare uguale a tutti gli altri, eppure leggermente diverso, quanto basta, almeno, per renderlo interessante da provare. Proprio ciò abbiamo fatto e questo è quanto abbiamo scoperto durante il nostro provato di Fretless - The Wrath of Riffson.