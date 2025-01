Red Dead Redemption 2 e GTA 5 in offerta nei saldi di Rockstar Games su Steam

Lanciati su Steam i saldi di Rockstar Games, in cui potete acquistare tutti i suoi titoli, compresi GTA 5, Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2 , con sconti davvero interessanti, ceh raggiungono il 75% del prezzo di copertina. Si tratta di un ottimo modo per recuperare alcuni dei classici realizzati dalla compagnia, in attesa dell'arrivo di GTA 6 .

Le offerte

Intanto iniziamo da GTA 5: l'edizione premium del gioco viene venduta a 14,98€ invece di 39,98€, ossia con uno sconto del 63%. Per chi non fosse stanco della serie GTA, segnaliamo che la raccolta Grand Theft Auto: The Trilogy è venduta a 23,99€, ossia con uno sconto del 60%, mentre vi potete portare a casa Grand Theft Auto IV: The Complete Edition per 5,99€, ossia con uno sconto del 70%.

Cambiando scenario e passando al vecchio West, Red Dead Redemption 2 è acquistabile per 14,80€, ossia con uno sconto del 75%, mentre il primo Red Dead Redemption, più recente rispetto al secondo, quantomeno su PC, è venduto a 39,99 euro invece di 49,99 euro, ossia con uno sconto del 20%.

Se volete spendere poco, potete acquistare alcuni classici della compagnia per prezzi davvero bassissimi: Maxy Payne 3 a 5,99 euro, L.A. Noire a 5,99 euro, Bully a 3,49 euro e Manhunt a 3,49 euro.

Per vedere tutte le offerte, non vi resta che fare un giro sulla pagina dei saldi di Rockstar Games su Steam.