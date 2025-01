Per il director di Final Fantasy VII Rebirth le mod rendono più vivo il mercato PC

Tempo fa, Naoki Hamaguchi, il director di Final Fantasy VII Rebirth, aveva chiesto ai giocatori PC di non realizzare mod offensive e inappropriate per il gioco, in un'intervista concessa a Epic Games Store. Molti hanno pensato che provasse una specie di astio per i modder, ma in realtà non è così, almeno da quanto emerso in una recente intervista concessa alla testata Automaton, in cui è tornato sull'argomento, svelando di apprezzare l'impatto positivo che le mod hanno sui videogiochi e spiegando che egli stesso a volte le utilizza.