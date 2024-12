Final Fantasy 7 Rebirth arriva su PC e Square Enix chiede di non usare mod inappropriate: ascolterete, vero?

Final Fantasy 7 Rebirth sta per finalmente arrivare su PC, per la gioia dei fan di Cloud & Co. che non possiedono una PS5. La versione per computer del gioco di ruolo d'azione di Square Enix garantisce alcuni vantaggi, come una qualità grafica superiore (se avete macchine da gioco adeguate, si intende) e soprattutto la possibilità di utilizzare le mod. Soprattutto certe mod.

Sapete benissimo di quali stiamo parlando e anche Square Enix sa benissimo che lo state pensando e vi chiede, per favore, di non crearle e di non usarle. Voi ascolterete, vero?