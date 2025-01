Elon Musk viene portato in tribunale dal SEC degli USA per l'acquisizione di Twitter

Dobbiamo ricordare che Musk ha inizialmente accettato di pagare 44 miliardi di dollari per Twitter , ha poi cercato di tirarsi indietro, è stato costretto ad andare fino in fondo e ha cambiato nome alla piattaforma in X (anche se in pochi la chiamano veramente così). Nel mezzo, però, ha iniziato acquisendo una partecipazione sostanziale nella società, ma ha rivelato questo fatto solo settimane dopo.

L'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk è ora al centro di un'azione legale federale da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), la quale sostiene che Musk ha violato le leggi comunicando tardivamente l'acquisizione, risparmiando 150 milioni di dollari nel processo.

La causa contro Elon Musk

Il problema in tutto questo, come ha sottolineato la SEC, è che quando ha rivelato l'acquisizione il dirigente era già fuori dalla finestra di 10 giorni richiesta dall'agenzia. La SEC sostiene che avrebbe dovuto presentare i documenti entro il 24 marzo 2022, invece lo ha fatto il 4 aprile (e poi di nuovo il 5 aprile). Durante questo periodo, secondo loro, ha acquistato più di 500 milioni di dollari in azioni della società.

Elon Musk

Tuttavia, dato che mancano pochi giorni all'insediamento del nuovo capo della SEC da parte dell'amministrazione Trump (e pochi giorni al presunto nuovo ruolo governativo di Elon Musk), non è chiaro fino a che punto si spingerà l'azione legale.

La SEC sostiene che Musk è costato agli investitori almeno 150 milioni di dollari a causa della divulgazione tardiva e che ha danneggiato tutti gli investitori che hanno venduto azioni tra il 25 marzo 2022 e il 1° aprile 2022. L'azione legale chiede il denaro guadagnato da Elon grazie al ritardo nella divulgazione, oltre a una sanzione civile e ad altre punizioni.

Inoltre, molti giocatori stanno mettendo in discussione i risultati di Elon Musk in Path of Exile 2. Decidete voi qual è l'accusa più grave.