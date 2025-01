Sviluppatore indie si scusa per l'interruzione dello sviluppo del gioco, ma deve andare in prigione per 3 anni

Non per noi, visto che è quello che sta accadendo a Dizzie, autore di Fortune's Run , uno sparatutto immersive sim in accesso anticipato su Steam. Tranquilli, però, non è che il gioco sia completamente morto.

Si sa, sviluppare videogiochi non è semplice. Alle volte lo sviluppo deve essere interrotto, magari perché finiscono i fondi, magari perché nessuno ama il gioco, magari perché si viene condannati a tre anni di prigione . Come? Quest'ultima possibilità vi suona strana?

Il messaggio completo dello sviluppatore indie

Vi lasciamo in traduzione l'intero messaggio di Dizzie, perché è non c'è modo migliore se non viverlo appieno. "Ciao a tutti! Sono Dizzie, da poco l'unico sviluppatore di questo gioco. Prima di tutto, ho delle cose in ballo che devo rendere pubbliche perché interromperanno lo sviluppo. Sono stato condannato alla prigione per i prossimi 3 anni. È una lunga storia, ma ho vissuto una vita molto diversa prima di essere uno sviluppatore di giochi, e non stavo vivendo molto bene."

Fortune's Run

"Il mio caso risale a circa 5 anni fa, e ho seguito l'iter legale per tutto il tempo in cui ho lavorato a questo gioco. Alla fine sono stato dichiarato colpevole e condannato, e il mese prossimo andrò via. È un peccato, ma sono le conseguenze delle mie azioni. Ero una persona molto violenta e ho fatto del male a molte persone nella mia vita. Purtroppo la sentenza non mi aiuterà affatto, ma credo che lo sappiamo tutti."

"Quindi il gioco non è morto del tutto, ma purtroppo, a causa di ulteriori eventi negativi, non è chiaro cosa succederà. L'altra sviluppatrice ha lasciato il progetto. Una volta ripresasi, ha deciso di non essere più interessata allo sviluppo del gioco. Si occupava del QA e di alcuni segmenti di livello, ma tutto questo è stato abbandonato e io sono stato costretto a cavarmela da solo negli ultimi tempi. È stato molto difficile farlo da solo, ma sono riuscito, praticamente non dormendo, a completare tutto il lavoro in tempo per poterlo rilasciare prima di essere mandato via."

"Poiché abbiamo deciso di separarci, lo sviluppo sarà completamente interrotto fino al mio rilascio. So che molti di voi saranno sconvolti e delusi, ma vi prego di capire che non c'è assolutamente nulla che io possa fare, questi ingranaggi erano in moto da molto prima che io iniziassi a creare questo gioco e mi si sono lentamente disfatti in faccia per tutto il tempo. Voglio sottolineare che non sono più in difficoltà economiche, dato che il nostro gioco ha venduto bene, quindi dovrei essere in grado di permettermi l'affitto una volta uscito, quindi c'è la possibilità che, se aspettate qualche anno, io sia in grado di completare l'uscita. In effetti, non sono rimasti molti contenuti su cui lavorare, nel tempo libero ho realizzato prototipi dei livelli mancanti."

"Sono estremamente appassionato di queste cose e non smetterò mai di creare giochi. Mi piacerebbe finire questo gioco, ma non so cosa succederà. Farò del mio meglio, perché amo questo gioco e voglio finirlo. Davvero, voglio solo finirlo. Finiscilo, Dizzie!"

"Un grande ringraziamento alla comunità di Discord, alle persone di Patreon e infine a tutte le persone qui presenti che ci hanno dato i loro soldi per tirarci fuori dall'oscurità e farci fare francamente il lavoro più bello che si possa mai avere, raccontare storie fantastiche, scrivere codice, disegnare cose bellissime e registrare musica dolcissima tutto il giorno dal momento in cui mi sveglio fino a quando mi addormento. Siete i migliori e non sapete quanto impatto avete avuto sulla mia vita. Volevo solo avere la possibilità di fare qualcosa in cui fossi bravo! Beh, l'ho fatto, almeno in parte, e spero che vi sia piaciuto. Rifacciamolo qualche volta."

"Vi prego di notare che al momento non ho accesso a Patreon. Se vi abbonate in questo momento non so cosa succederà. Oh, sì. E l'aggiornamento, eh? Lo metterò nel prossimo post di notizie, perché mi sembra strano mettere le note della patch in fondo a questo messaggio."

Ammettiamo che non è cosa di tutti i giorni vedere un post di uno sviluppatore di questo tipo. Se vi intessano gli indie, ecco quelli più attesi del 2025.