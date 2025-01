Molti giocatori stanno mettendo in discussione i risultati di Elon Musk in Path of Exile 2

Per molti giocatori i risultati di Elon Musk in Path of Exile 2 , in cui pare aver raggiunto i piani alti della classifica dell'hardcore league, sono decisamente sospetti. I dubbi nascono dall'analisi di un recente live stream di Musk in cui il magnate sembra avere difficoltà anche a gestire e comprendere le meccaniche base del gioco , come notato dallo streamer Casual Kripp e da diversi utenti su Reddit .

I fatti

Il 7 gennaio Musk ha fatto un live stream di circa un'ora e mezza giocando a Path of Exile 2, usando il suo personaggio hardcore di livello 95. In Path of Exile 2 sopravvivere nell'hardcore league ad alti livelli è già un'impresa di suo, a prescindere dal piazzamento, considerando quanti modificatori vengono messi in campo e il rischio di perdere il personaggio in caso di morte. Per questo superare il livello 90 viene considerata un'impresa epica, cui bisogna dedicarsi corpo e anima dimostrando abilità nel costruire la build e nel giocare. Tutto ciò che è mancato nel live stream di Musk.

Ad esempio, al diciottesimo minuto, è apparsa una tab chiamata "Elon's map", che ha fatto subito nascere il sospetto che il personaggio sia curato da qualcun altro per suo conto, considerando che le altre tab non portano il suo nome, e che tutto sia stato pensato per permettere a Musk di mostrare il personaggio di alto livello senza il rischio di venire ucciso.

Comunque sia, fin qui siamo di fronte a un mero sospetto. I problemi sono nati dal proseguo del video, in cui Musk ha fatto degli errori da novizio, come se non sapesse effettivamente giocare, muovendosi a caso, non riempiendo la barra del mana per dieci secondi (tanto da far crollare i suoi danni), lasciando oggetti di valore a terra, come i Chaos Orb e gli Exalted Orb, e prendendo invece oggetti irrilevanti per un personaggio del suo livello.

Peggio ancora, nella mappa di Atlas non sembrava riuscire a identificare i nodi attivi, nonostante in teoria dovrebbe aver superato centinaia, se non migliaia di mappe, visto il livello e l'equipaggiamento del suo personaggio.

I sospetti si sono rafforzati quando ha dimostrato di non capire bene alcune meccaniche importantissime, che a quel livello dovrebbe semplicemente padroneggiare. A un certo punto ha iniziato a valutare quale mappa affrontare, finendo per selezionare un nodo con quattro modificatori. Entrato nella mappa con l'inventario pieno, ha iniziato a provare a raccogliere comunque degli oggetti, dimostrando inizialmente di non capire dove fosse il problema.

Inoltre non aveva attivato un filtro per il bottino, una follia al suo livello, visto che presuppone che abbia gestito a mano decine di migliaia di oggetti, perdendo moltissimo tempo, più di quello necessario per far crescere il personaggio.

Peggio ancora, Musk ha dimostrato in più occasioni di non sapere come funzionano gli oggetti di Path of Exile 2, tanto che, ispezionando il suo equipaggiamento di altissimo livello, ha fatto affermazioni assurde quali confrontare il livello richiesto per usare gli oggetti con quello del personaggio, lì dove a contare davvero è il livello dell'oggetto. Un giocatore che abbia portato il suo personaggio a livello 95 dovrebbe ben sapere come funziona questo aspetto. Qui un altro problema: gli oggetti del personaggio di Musk sono stati tutti riconosciuti come molto potenti e frutto di una selezione ben curata, tanto da essere migliori di quelli usati da molti streamer specializzati in Path of Exile 2 di livello altissimo. Com'è possibile che l'abbia fatta lui, visto che non comprende le basi di come funziona l'equipaggiamento?

Da qui sono partite le accuse secondo cui Musk avrebbe pagato qualcuno per farsi costruire il personaggio, solo per potersi vantare di essere un giocatore hardcore, lì dove semplicemente non ha avuto tempo di giocare a Path of Exile 2, visti tutti i suoi impegni.

Insomma, è strano che quello che attualmente risulta essere tra i giocatori più forti di Path of Exile 2 non conosca delle meccaniche così basilari.