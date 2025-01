Assassin's Creed Shadows svela la sua prima espansione "Claws of Awaji", vediamo durata e contenuti del DLC

A breve distanza dall'annuncio del nuovo posticipo imposto alla data di uscita, viene anche svelata la prima espansione di Assassin's Creed Shadows, che emerge dai dettagli riportati sulla pagina Steam ufficiale del gioco Ubisoft, compresi titolo, durata e alcuni contenuti del DLC in questione.

Il nome dell'espansione è Claws of Awaji, e sembra essere un'aggiunta consistente ai contenuti di base del gioco, con il prosieguo dell'avventura in nuove direzioni in grado di costituire una fetta importante di gameplay, almeno in base a quanto riferito da questi primi dettagli ancora piuttosto vaghi.

Sembra peraltro essere un'aggiunta alla storia, sebbene sia possibile che introduca un capitolo completamente nuovo nelle avventure dei protagonisti Yasuke e Naoe, ma su questo non ci sono ancora certezze.