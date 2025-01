AMD FSR 4 sarà disponibile da subito su un sacco di giochi... grazie a FSR 3.1?

Come ormai saprete, AMD ha presentato al CES 2025 l'atteso FSR 4, la nuova versione della sua tecnologia di upscaling. Come per le GPU della serie RX 9070, i dettagli forniti sono stati scarsi, limitandosi a menzionare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Tuttavia, indiscrezioni provenienti dal leaker @Kepler_L2 suggeriscono che FSR 3.1 fungerà da base per FSR 4, garantendo la compatibilità con tutti i titoli che supportano la versione 3.1. Questa notizia è incoraggiante per gli utenti che acquisteranno le nuove GPU RDNA 4, in quanto potrebbero godere di un'ampia scelta di giochi ottimizzati fin da subito.