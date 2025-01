Denuvo rimosso da Ace Attorney Investigations Collection

Come ormai avviene sempre più spesso, Denuvo è stato rimosso da un altro gioco. Il famigerato sistema anti tamper, mirato a proteggere dalla pirateria i videogiochi nei loro primi giorni sul mercato, è stato tolto da Ace Attorney Investigations Collection e rimpiazzato con The Enigma Protector, una protezione considerata molto più blanda che, a differenza dell'altra, non è legata a dei server per funzionare.

Come saprete, Denuvo è spesso accusato di peggiorare le prestazioni dei giochi, causando fenomeni come lo stuttering, per via del suo continuo accesso al disco. In generale è molto odiato sulla scena PC, tanto che alcuni non acquistano titoli che lo usano.