L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Essential di febbraio è dietro l'angolo, ecco data e orario

Siamo quasi arrivati alla fine di gennaio e di conseguenza a breve arriverà l'annuncio ufficiale dei nuovi giochi mensili per PS4 e PS5 che verranno mesi a disposizione degli abbonati a PlayStation Plus a febbraio.

Quando saranno disponibili i giochi del PlayStation Plus di febbraio?

Successivamente i nuovi giochi verranno messi a disposizione per gli abbonati durante la mattina di martedì 4 febbraio (solitamente dopo l'aggiornamento del PlayStation Store che avviene intorno alle 10:00 del mattino). Questo significa anche che avete ancora una settimana circa per riscattare i titoli offerti a gennaio.

Schermata del PlayStation Plus dalla dashboard di PS5

Come da tradizione al momento la line-up dei giochi del PlayStation Plus Essential di febbraio è avvolta nel mistero. A meno che non arrivi qualche soffiata dell'ultimo minuto da parte di billbil-kun e altre fonti affidabili, dovremo attendere l'annuncio di mercoledì per scoprire cosa ha in serbo Sony per gli abbonati al servizio.

Nel frattempo vi segnaliamo che sono disponibili i giochi del PS Plus Extra e Premium di gennaio ed è già stato svelato un elenco provvisorio dei titoli che lasceranno il catalogo di questi due servizi il mese prossimo.