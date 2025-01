DeepSeek R1 sfida OpenAI, ma la censura cinese rimane un problema

DeepSeek R1, il modello di intelligenza artificiale sviluppato dalla startup cinese DeepSeek, ha ottenuto punteggi superiori a quelli di OpenAI o1 in diversi test di efficienza. Questo risultato è stato raggiunto nonostante le limitazioni imposte dagli Stati Uniti sui microprocessori avanzati, rendendo il successo di DeepSeek ancora più sorprendente. Il software si distingue per quattro vantaggi principali: sviluppo a basso costo, accesso gratuito per gli utenti, un approccio open-source e la possibilità di personalizzazione sui dispositivi locali. Tuttavia, un grande svantaggio accompagna questi progressi tecnologici: il modello evita sistematicamente argomenti politicamente sensibili in Cina.