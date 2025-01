La classifica UK dei giochi più venduti vede una rimonta per Call of Duty: Black Ops 6

Come ogni lunedì mattina è arrivata la classifica settimanale dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. Questa volta c'è stato uno stravolgimento del podio, con Call of Duty: Black Ops 6 che è tornato in vetta superando Donkey Kong Country Returns HD, scivolato al terzo posto dopo due settimane dal debutto nei negozi.

Il secondo posto invece è per l'immortale Mario Kart 8 Deluxe, che a quanto pare non è ancora pronto per la pensione, nonostante all'orizzonte si intraveda Nintendo Switch 2 e il prossimo capitolo della serie. Il resto delle prime cinque posizioni è occupato da esclusive per la console Nintendo, in ordine discendente da Super Mario Party Jamboree e Super Mario RPG, che ha fatto un balzo dalla trentaseiesima alla quinta posizione.