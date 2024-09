Capcom non smetterà di far crescere la serie Ace Attorney, ha rassicurato Kenichi Hashimoto

A spiegarlo è stato Kenichi Hashimoto di Capcom in un'intervista concessa a Netlab, in cui ha spiegato che l'editore giapponese "non smetterà" di produrre contenuti legati agli Ace Attorney. Pare che il team stia valutando molte direzioni per la serie , ormai storica. Si parla anche di sortite su altri media, per aumentarne la diffusione.

Se siete fan della serie Ace Attorney ed eravate preoccupati della possibilità che fosse interrotta dopo la pubblicazione della Ace Attorney Investigations Collection , sappiate che Capcom non ha alcuna intenzione di farlo. Anzi, vuole farla addirittura crescere con nuovi contenuti, ancora non definiti.

Cosa bolle in pentola

Hashimoto di suo non ha potuto dire molto altro. Svelerà più dettagli al momento opportuno. Ma leggiamo le sue parole: "Non smetteremo di produrre contenuti per la serie Ace Attorney. Sicuramente vogliamo crescere in molte direzioni, inclusi gli altri media. Ci sono cose di cui parleremo solo quando sarà il momento giusto, rivelando qualcosa, ma per ora non posso dire molto".

Giusto recentemente Capcom ha presentato un video introduttivo speciale della serie Ace Attorney dedicato ai fan e ai nuovi arrivati". I fan hanno ipotizzato che potrebbe anticipare altro, almeno potenzialmente, ma Capcom ha detto di tenere basse le aspettative, facendo anche notare che il video non presenterà nuovi progetti.

D'altro canto è indubbio che il video introduttivo della serie sia la dimostrazione che l'editore giapponese è ancora interessato alla stessa, visto che va alla ricerca di nuovi giocatori che possano goderne, dandogli gli strumenti per capirla prima dell'eventuale acquisto. Quindi non rimane che aspettare per sapere qualcosa.