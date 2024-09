Twitch sta per rimuovere la celebre emote di The Binding of Isaac, anche se l'autore vorrebbe rinnovare la licenza

Twitch sta per rimuovere la popolarissima emote BibleThump , tratta come saprete dalla serie The Binding of Isaac . La scadenza ultima per usarla è molto vicina, visto che si parla di fine settembre. Il motivo ufficiale sarebbe la scadenza della licenza, ma Edmund McMillen , che detiene i diritti sulla serie e sull'emote stessa, si è detto disponibile a rinnovarla.

"La fine dell'Era di BibleThump (2013-2024) è vicina!", ha scritto Twitch su X. "Il 30/9, i diritti della nostra amata emote scadranno. Anche se questa è una notizia davvero triste, sappiamo che tutte le emote vanno in paradiso. PARLANDO DI TRISTEZZA - avremo bisogno di una nuova emote per spammare questi sentimenti..."

Nel mondo dei videogiochi non è una novità la scomparsa di contenuti a causa dello scadere delle licenze. L'apertura di McMillen ha però creato una strana situazione: "Per quelli che si chiedono cosa è successo con l'emote BibleThump, sono assolutamente d'accordo nel trovare una buona soluzione per mantenerla o modificarla, ma non ho il controllo delle nuove politiche di Twitch, quindi dipende davvero da loro", ha spiegato McMillen. In altri post ha confermato di possedere i diritti dell'emote e ha ribadito di essere favorevole al rinnovo.

Perché, quindi, Twitch non fa un passo avanti? Alcuni hanno ipotizzato che non può permetterselo, visto che non riesce a generare profitti ed è in perdita praticamente dalla sua fondazione. Difficile che sia così, anche perché fatichiamo a pensare che una piattaforma simile non possa pagare la licenza di una emote. Probabilmente vuole passare a usare delle emote realizzate internamente, che non gli diano problemi simili. Giusto dire che questa è una nostra ipotesi e che non c'è niente di ufficiale in merito.