Ecco quando sarà presentato Assetto Corsa Evo: in arrivo l'evento su YouTube

Finalmente il gioco

Cosa sarà mostrato? Il titolo del video non lascia dubbi in merito: "Assetto Corsa EVO Announcement Trailer [PEGI]". Quindi parliamo del trailer di annuncio. Del resto per ora del gioco si è visto poco o nulla, quindi immaginiamo che i fan siano in fibrillazione.

Nella descrizione vengono citati anche alcuni partner, di cui probabilmente vedremo le auto in gioco:

Porsche

Alfa Romeo RSeat

BBR

BELL

OMP

Infine viene svelato che la colonna sonora del trailer è di Pond5.

Per il resto non viene detto molto. C'è il classico invito ad aggiungere il gioco alla lista dei desideri su Steam e viene detto che Assetto Corsa Evo è il passo successivo nell'evoluzione di Assetto Corsa. Si tratta di uno slogan naturlamente, ma per ora dobbiamo accontentarci.

Per adesso Assetto Corsa Evo è stato annunciato soltanto per PC. Su Steam viene riportato il 2024 come anno di uscita e già si conoscono i requisiti di sistema: