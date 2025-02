Xbox Game Pass Ultimate è in sconto su Instant Gaming, perfetto per l'arrivo di Avowed

Febbraio vedrà l'arrivo di svariati giochi su Xbox Game Pass Ultimate, come ad esempio Avowed. Se anche voi volete provare a basso costo il catalogo, potete farlo sfruttando l'offerta per il servizio di Microsoft. Tramite Instant Gaming avete modo di acquistare tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate a prezzo scontato, pagando 31,10€ invece di 45€. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo che vedete qui sopra e che abbiamo indicato nel testo calcola già l'IVA. Una volta che raggiungerete la pagina di Instant Gaming vedrete temporaneamente un prezzo più basso perché l'IVA non viene calcolata fino a quando non raggiunte la pagina di pagamento.