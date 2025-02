PS5 potrebbe essere disponibile a breve con un nuovo bundle: quale gioco includerà?

Un nuovo bundle di PS5 potrebbe essere disponibile a breve anche in Europa: secondo quanto riportato dal noto leaker billbil-kun, finora assolutamente attendibile, la console Sony verrà venduta in una confezione che include Astro Bot.

Nello specifico, il bundle in questione verrà probabilmente distribuito a partire dal 13 marzo, a un prezzo che la fonte stima fra i 474€ e i 499€ per via di una possibile promozione che andrà a ridurre la cifra ufficiale di listino per PlayStation 5 in versione standard.

Sarà appunto questo il modello incluso nel pacchetto, dunque la console dotata di lettore disco, mentre la copia di Astro Bot allegata non sarà fisica bensì un semplice codice da riscattare su PlayStation Store per poter effettuare il download del gioco.

Billbil-kun ha spiegato che al momento non è ancora chiaro se ci sarà anche un secondo bundle con una PS5 Digital Edition, priva dunque del lettore disco e disponibile, immaginiamo, a un prezzo inferiore.