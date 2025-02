Il prossimo State of Play ha una data, secondo il leaker di Nintendo Switch 2

Alla luce delle informazioni che lo youtuber ha fornito in merito al reveal di Switch 2, siamo davvero curiosi di vedere se anche stavolta la notizia si rivelerà fondata, ma per scoprirlo dovremo attendere ancora qualche giorno.

Un passo fondamentale per PlayStation

Non è la prima volta che NateTheHate indica febbraio per il prossimo State of Play, ma le sue previsioni sono diventate in questo caso più precise e circoscritte a un'unica settimana o a un giorno in particolare: magari a breve arriveranno ulteriori riscontri al riguardo.

Di certo stiamo parlando di un apppuntamento di fondamentale importante per PlayStation, che avrà il compito di delineare il calendario delle prossime uscite su PS5, esattamente come fatto in maniera brillante da Microsoft nel corso dell'ultimo Xbox Developer Direct.

A proposito del brand Microsoft, esiste la concreta possibilità che durante lo State of Play venga annunciata la data di uscita ufficiale di Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5, nonché magari l'arrivo di ulteriori produzioni first party Xbox di cui si parla in questi giorni.