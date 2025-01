Il primo State of Play del 2025 di PlayStation sarebbe vicino, secondo un rumor

Sono passati diversi mesi dall'ultimo evento di presentazione di PlayStation e i tempi sono sicuramente maturi per delineare la line-up di giochi in arrivo su PS5 quest'anno e magari offrire anche un assaggio di cosa arriverà in futuro. A quanto pare non dovremo attendere troppo a lungo per ricevere novità ufficiali, almeno secondo NateTheHate, che ha suggerito che il prossimo State of Play è fissato per il mese di febbraio.

L'insider, che giusto di recente ha "azzeccato" la data della presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2, in risposta a un follower su X che chiedeva informazioni sul prossimo evento made in PlayStation ha suggerito che questo sarebbe in programma per il mese prossimo, senza tuttavia indicare un giorno preciso.