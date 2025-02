I giochi che vorremmo su Nintendo Switch 2

Il 4 aprile si terrà finalmente la vera presentazione di Nintendo Switch 2, e in redazione non vediamo l'ora. Qualcuno ha pure iniziato un conto alla rovescia, che mentre pubblichiamo quest'articolo indica 1202 ore e trenta minuti! In quell'occasione saranno svelati tutti i dettagli sulla console, ma soprattutto ci aspettiamo di dare un'occhiata ai tanti (si spera) giochi che accompagneranno il lancio. Per ingannare l'attesa (4.329.000 secondi, per la precisione), alcuni di noi hanno deciso di condividere quali sono i videogiochi che vorrebbero vedere arrivare su Nintendo Switch 2. Tra vecchie glorie, serie dimenticate e IP più famose, di seguito trovate la lista dei desideri della redazione, assieme alle funzionalità che ognuno di noi spera verranno implementate con questo cambio di generazione. C'è chi ha le idee ben chiare, chi è talmente indeciso da fare un elenco di tre o quattro giochi, chi va sul sicuro e chi invece ha sparato dei titoli davvero improbabili. Vi invitiamo a fare lo stesso, scrivendoci nei commenti qual è il gioco dei sogni che vorreste vedere sulla prossima console Nintendo e quali funzionalità vi piacerebbe venissero aggiunte.

Super Mario Odyssey 2 (Alessandro Bacchetta) Tra i giochi Nintendo, sicuramente quello su cui nutro maggiori aspettative è il sequel di Super Mario Odyssey, che suppongo non sarà Mario Odyssey 2. Nonostante da molti sia ritenuto un capolavoro, e nonostante le vendite ottime, sono convinto che Koizumi, e in generale il team di Mario, abbia sofferto parecchio il diverso clamore (più che meritato) suscitato da Breath of the Wild. I Super Mario 3D inoltre abitualmente uscivano ogni tre anni, e ormai siamo già a otto: mi aspetto qualcosa che osi molto. A un certo punto spero che arrivi anche Final Fantasy VII (l'intera trilogia remake): mi piacerebbe proprio giocarlo su console Nintendo, anche per ragioni storiche.

Nintendo stupiscimi! Di sicuro non voglio vedere i trofei, né niente che possa assomigliargli: li ho sempre considerati grotteschi, e li troverei molto fastidiosi su una console Nintendo. Sì, anche se potessero essere disattivati: non voglio proprio che esista l'opzione. Per quanto riguarda ciò che vorrei, vorrei... qualcosa di inaspettato! Per quanto ne sappiamo finora, Switch 2 sembra molto conservativa, e mi piacerebbe che, almeno con qualche funzionalità interna, Nintendo ci stupisse.

Pokémon Next-Gen (Aligi Comandini) Non è facile scegliere un gioco "da sogno" per Switch 2, considerando la forza delle IP Nintendo. Per quanto implausibile, vorrei però un Pokémon di alta qualità non sviluppato da Game Freak. Sì, è estremamente irrealistico, ma sono dell'idea che una suddivisione dei compiti sia possibile, magari lasciando la parte "competitiva" a un altro team con una rielaborazione dei Pokémon Colosseum, e il focus della serie Legends a Game Freak. Un marchio di questa importanza merita un serio balzo qualitativo, anche se solo in parte.

Retrogaming fatto bene Per quanto riguarda le funzionalità di Switch 2? Beh, una retrocompatibilità di valore, con un chiaro miglioramento nelle prestazioni dei giochi originali, sarebbe già un bel punto a favore. Mi piacerebbe anche vedere Nintendo sfruttare finalmente a dovere la sua enorme libreria di capolavori delle generazioni precedenti, con servizi digitali ricchissimi dedicati alle vecchie console. Un po' di preservazione storica fatta come si deve, insomma, e non solo un parziale contentino ogni tanto.

Pokémon Conquest 2 (Christian Colli) Probabilmente in pochi si ricordano di Pokémon Conquest, uno strategico a turni del 2012 sviluppato da Tecmo Koei per Nintendo DS, noto in Giappone come Pokémon + Nobunaga's Ambition: era davvero fantastico ma non ha mai avuto un seguito o una riedizione. Ecco, sarebbe anche ora che Nintendo lo recuperasse e Switch 2 potrebbe essere la piattaforma ideale per un remake al passo coi tempi che includa i pokémon inventati negli anni a seguire, una modalità online e nuovi contenuti che sfruttino l'hardware.

Esperienze... sensoriali Mi piacerebbe che Nintendo e gli altri sviluppatori tornassero a usare in maniera creativa touch screen, Wi-Fi e sensori di movimento: sono anni che non gioco un titolo che sfrutta l'hardware in modo furbo e sorprendente. Penso a certi Kirby, Zelda o Pokémon del passato che proponevano minigiochi o rompicapi basati sulle funzionalità della console, oppure a quando si girava col Nintendo 3DS acceso in standby che scambiava dati con i giocatori in maniera automatica, riservando sempre qualche sorpresa. Funzionalità simpatiche di cui si sente la mancanza.

Animal Crossing (Fabio Di Felice) Nel 2020, quando siamo stati costretti a chiuderci in casa per via del Covid, c'è stato un videogioco che mi ha salvato la testa, ovvero Animal Crossing: New Horizons. Fuori non si poteva uscire, ma dentro, al di là dello schermo di Nintendo Switch, ogni giorno succedevano una miriade di cose interessanti: negozi aprivano, musei diventavano sempre più grandi, il cantiere infinito che era la mia isola era sempre in fermento. Ci ho giocato per 300 ore, quindi direi che la mia risposta è scontata: un nuovo Animal Crossing.

La regola del (codice) amico Con 300 ore sul groppone io, e circa 700 la mia compagna, Animal Crossing scivolava via come una lama rovente nel burro, non fosse altro che per una singola caratteristica che non ci è mai piaciuta: la gestione dell'online. Ecco, con Nintendo Switch 2 vorrei che Nintendo riuscisse, una volta per tutte, a superare questo scoglio, magari migliorando la gestione del profilo utente, le amicizie, gli inviti in partita. Vi prego: non voglio mai più vedere un codice amico.

Wave Race 4 (Francesco Serino) Parli di Nintendo e si pensa ai platform, ma ora voglio rivelarvi una cosa: impazzisco per i loro racing game. F-Zero, ma soprattutto Wave Race ed è proprio lui che vorrei rivedere il prima possibile, magari proprio ad accompagnare Switch 2 nei negozi. Onde più spettacolari e dinamiche, campionati di diversa cilindrata, multiplayer gomito a gomito, tropical jazz giapponese in sottofondo. Wave Race 64 lo comprai per caso, Blue Storm divenne tutt'uno con il mio GameCube, il prossimo lo aspetto da troppo.

Mouse a me! Davvero sono l'unico curioso delle funzionalità da mouse che sembrano avere i nuovi Joy-Con di Switch 2? Avendo utilizzato Switch per giocare a tanti indie nati su PC, l'idea di avere finalmente un puntatore preciso a portata di mano, ben supportato dagli sviluppatori, mi fa sfregare le mani con un ghigno da immotivato, lo so bene anche io, ottimismo. Lo dico per gli strategici, per i gestionali, per certi giochi di ruolo e naturalmente per disegnare centinaia di magliette in Animal Crossing.

Kirby (Giordana Moroni) Il mio non è proprio un desiderio ma una certezza, perché presto o tardi la mia amata pallina rosa approderà su Switch 2. Impossibile immaginare la nuova console Nintendo senza un gioco dedicato a Kirby. Ammetto che La Terra Perduta non è stato il capitolo più brillante della serie, ma Kirby macchinina boccomorfosi vale il biglietto (e un pezzo di torta della stessa forma al Kirby Café). Mi piacerebbe forse un capitolo dal forte impatto visivo, come lo furono Il Pennello Arcobaleno e La Stoffa dell'Eroe.

Funzioni inesplorate Quando si parla di una nuova console Nintendo penso immediatamente all'enigma dello stampino di Another Code, che si risolveva chiudendo Nintendo DS. Rivedremo mai qualcosa di così brillante? Se la risposta è si credo che solo la grande N possa fare questo genere di magie. Visto il form factor di Switch 2 non saprei quale asso nella manica nasconde Nintendo. Qualunque nuova caratteristica abbia la console vorrei che fosse qualcosa di ampiamente sfruttato dagli sviluppatori. Switch possiede ancora oggi ampie potenzialità inespresse (e inesplorate).

F-Zero (Lorenzo Fazio) Non giriamoci attorno: Nintendo con F-Zero 99 ci ha letteralmente truffati. Bello? Certo. Divertente? Ci mancherebbe. Ma doveva essere un gustoso antipasto, l'anticipazione del ritorno in pompa magna di una serie che manca all'appello addirittura dal 2004, anno di Climax. Un nuovo F-Zero che possa bissare la perfezione del GX ce lo meritiamo da fan, da amanti di racing futuristici, da appassionati che in questi lunghissimi anni sono stati costretti ad giocare a fin troppi cloni, spesso tutt'altro che saporiti, pur di attenuare la pressante astinenza.

Fuori dagli schemi Più che una vera e propria funzionalità, sarebbe meraviglioso vedere Nintendo alle prese con una serie di software capaci di sfruttare appieno le caratteristiche di Nintendo Switch 2, un po' come seppe fare la Touch! Generations ai tempi di Nintendo DS. Vorrei che Nintendo si assumesse il rischio di creare giochi che funzionino solo in modalità portatile prevedendo un intensivo utilizzo del touch-screen, degli accelerometri dei Joy-Con e, magari, della non ancora confermata funzionalità mouse dei controller della console.

Super Smash Bros. (Lorenzo Mancosu) Nonostante Sakurai abbia affermato che riuscire a ripetere l'ultimo exploit da 89 personaggi sarebbe praticamente impossibile, non sono pronto ad accettare l'idea di una console Nintendo senza Super Smash Bros. È un videogioco che unisce gli appassionati, che distrugge le barriere, che riesce a rallegrare l'atmosfera del salotto ed esplodere nelle più tese arene dell'esport. Switch 2 ha bisogno del suo asso insostituibile, anche se ciò dovesse significare l'esordio di una versione "Ultimate Deluxe", destinata a raccogliere la pesantissima eredità di Mario Kart. Anzi, è possibile che quello caratterizzato da un'evoluzione costante sia l'unico futuro sensato per il franchise.

Piccoli giochi per Nintendo Switch Online Prima è stata la volta di Tetris 99, poi è toccato a Super Mario Bros 35 e Pac-Man 99 (in seguito rimossi dal negozio), infine è arrivato F-Zero 99. Il primo vero restyling dei servizi online di casa Nintendo è stato accompagnato dall'emersione di questi minuti confetti videoludici, tutti disponibili in forma gratuita, realizzati senza pretese, ma la verità è che la Grande N ha solamente scalfito la superficie di un potenziale iceberg. Sogno un futuro segnato dal ritorno dei minigiochi tematici di Pokémon Stadium e delle sportellate sull'originale Mario Kart, magari anche da operazioni vicine a Nintendo World Championship: NES Edition, insomma, da piccole e grandi coccole pensate per dare nuovo gusto alla nostalgia.

DK Jungle Beat (Luca Forte) Alla domanda "quale è il gioco che vorresti veder arrivare su Switch 2?" la mente è volata velocissima a Donkey Kong Jungle Beat. Il divertentissimo platform a tempo di musica è stata un'esperienza talmente unica... che in pochi l'hanno apprezzata, chiudendo in maniera apparentemente definitiva la parentesi dei bonghi nei videogiochi. Certo che era un gioco dannatamente divertente, difficile e fisicamente impegnativo, per questo originale e bellissimo. Tanto da voler un secondo capitolo e la rinascita di quel tipo di esperienze musicali, ma soprattutto di sperimentazioni fuori dagli schemi.

Il catalogo mobile su Switch A parte i grilletti analogici per soddisfare il bisogno di un remake di F-Zero GX, sono tante le cose che vorrei nella nuova console, tutte lontane dall'essere rivoluzionarie, ma in grado di rendere più piacevole l'esperienza a 360°. Che ne direste di un sistema di salvataggi cloud meno farraginoso, degli obiettivi fatti bene e una batteria più capiente? Inoltre perché non far arrivare tutte le app e i giochi mobile Nintendo sulla console? Da Pokémon Go a Super Mario Run e Fire Emblem Heroes, passando per TV Pokémon e Mario Kart Tour... quale miglior modo per espandere il loro bacino di utenza senza rischiare che approdino in altri lidi?

Donkey Kong 3D (Marco Perri) Di giochi che vorrei vedere arrivare su Switch 2 ne ho almeno tre, non riesco a deciderne uno solo. Il primo è un Donkey Kong 3D in stile collect-a-thon dagli alti valori produttivi, che riprenda l'eredità Rareware e riesca, con la tecnologia moderna, a ricreare una situazione di verticalità esplorativa e di scoperta dell'ambientazione che siano palpabili, stimolanti, divertenti. Seguono un nuovo capitolo nella serie Golden Sun e un episodio del tutto inedito di Advance Wars.

Osu! Tatakae! Ouendan (Vincenzo Lettera) Ho perso il conto di quante serie che abbiamo giocato ai tempi del Nintendo DS siano tornate su Switch. Da The World Ends With You ad Another Code, passando per Touch Detective, e addirittura Brain Training, con tanto di pennino. Con Switch 2 mi auguro che Nintendo decida di scongelare anche Ouendan. Sia ben chiaro, non nel suo filone occidentale (Elite Beat Agents), ma proprio in quel frullato di follia fatto di canzoni, storie e personaggi giapponesissimi che sono stati i due episodi nipponici. I vecchi sviluppatori non se la sono passata benissimo negli ultimi anni, ma come ci insegnano le vignette musicali della serie, non esiste nessuna sfida impossibile. Basta gridare... OUENDAAAAAN!