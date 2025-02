Google aggiunge NotebookLM Plus nel piano Google One AI Premium senza costi extra: ecco a cosa serve

A partire da ora, gli abbonati a Google One AI Premium avranno infatti accesso a NotebookLM Plus, la versione a pagamento dell'app. Questa mossa consente agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità dell'IA per la gestione delle informazioni.

Google continua a investire nell'intelligenza artificiale e a integrare le sue capacità in diversi prodotti. L'ultima novità riguarda NotebookLM, l'app per prendere appunti che utilizza l'IA per aiutare gli utenti a organizzare le idee e fare ricerche in modo più efficiente.

A cosa serve NotebookLM Plus

NotebookLM utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare testi, immagini e altri contenuti, creando una sorta di "assistente virtuale" in grado di rispondere a domande, fornire riassunti e suggerire approfondimenti. L'app può essere utilizzata per lo studio, il lavoro o semplicemente per organizzare le proprie idee.

Ma cosa offre NotebookLM Plus? Rispetto alla versione base di NotebookLM, la versione Plus ha diversi vantaggi: oltre a offrire cinque volte più Panoramiche audio, notebook, query e fonti per notebook, NotebookLM Plus consente anche di personalizzare il modo in cui si condividono i notebook e vedere quante persone li hanno visualizzati al giorno.

L'inclusione di NotebookLM Plus nel piano Google One AI Premium non comporta costi aggiuntivi: il piano continua a costare 21,99 €al mese e include 2 TB di spazio di archiviazione, Gemini Advanced, integrazione dell'IA avanzata nelle app Google e accesso prioritario alle innovazioni future.

Voi che cosa ne pensate? Vi è utile questa nuova applicazione? Diteci la vostra nei commeni qua sotto. Intanto anche Google Maps diventa più intelligente con Gemini e introduce nuovi veicoli: ecco tutti i cambiamenti.