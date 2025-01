AMD Radeon RX 9070 XT sfida la NVIDIA RTX 4080 Super nei benchmark con risultati sorprendenti

Con il lancio delle schede grafiche AMD Radeon RX 9070 XT sempre più vicino , le prime informazioni sui benchmark iniziano a delineare un quadro promettente. Secondo i dati trapelati da test su 3DMark TimeSpy Extreme e 3DMark Speed Way, la RX 9070 XT ha superato la NVIDIA RTX 4080 SUPER in termini di prestazioni grafiche , confermando che la nuova architettura RDNA 4 è pronta a competere ai massimi livelli.

Nel benchmark Speed Way, più focalizzato sulle capacità di ray tracing, la RTX 4080 SUPER ha mantenuto un vantaggio con 7.331 punti, mentre la RX 9070 XT ha raggiunto 6.345 punti , piazzandosi comunque davanti a GPU di generazioni precedenti come la Radeon RX 7900 XTX.

Nel test TimeSpy Extreme, la Radeon RX 9070 XT ha ottenuto 14.591 punti, rispetto ai 14.443 della RTX 4080 SUPER, segnando un vantaggio del 6-8%. Questo margine potrebbe sembrare sottile, ma rappresenta un importante segnale di competitività per AMD nel segmento mainstream, specialmente considerando il posizionamento aggressivo dei prezzi attesi per la RX 9070 XT.

Specifiche tecniche della RX 9070 XT

Sebbene i test mostrino che AMD ha superato NVIDIA in alcuni scenari, va notato che i driver utilizzati per la RX 9070 XT potrebbero essere ancora in fase beta. Ciò significa che le prestazioni reali potrebbero ulteriormente migliorare al momento del lancio ufficiale. È inoltre importante mettere in conto che non sappiamo molte cose di questi test, tra cui la CPU e il setup, motivo per cui tutto questo va preso davvero con le pinze.

Il benchmark Timespy Extreme su 3DMark della GPU.

La RX 9070 XT si basa sull'architettura RDNA 4 e utilizza il chip Navi 48 XT. Con un TDP di 329 W e clock boost fino a 3.060 MHz, questa GPU offre 16 GB di memoria GDDR6 su un'interfaccia a 256-bit, per una larghezza di banda di circa 624,1 GB/s.

Le specifiche tecniche della GPU.

I benchmark sono stati eseguiti su un modello ASUS personalizzato, che dispone di 4.096 Stream Processors. Non possiamo prendere per confermati al 100% questi valori, almeno per ora, e non crediamo siano del tutto veri: d'altronde se AMD avesse avuto tra le mani un prodotto capace di rivaleggiare con la 4080, avrebbe optato per un altro nome, visto il cambio di nomenclatura delle nuove schede video.