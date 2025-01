La classifica dei giochi più venduti in UK non mostra sorprese, le esclusive più vendute sono solo Nintendo

Come da tradizione, arriva la classifica settimanale dei giochi più venduti nel Regno Unito, che anche in questo caso non mostra alcuna sorpresa, confermando come le esclusive più vendute restino sempre quelle di Nintendo.

La parte alta della top ten, tuttavia, appartiene saldamente ai grandi titoli multipiattaforma, molti dei quali non sono effettivamente su Nintendo Switch, generando dunque una situazione particolare con la prima metà della top ten formata da questi giochi e la seconda metà dominata dalle produzioni Nintendo.

In ogni caso, anche guardando ai piazzamenti della settimana precedente, sono davvero pochi gli spostamenti registrati e comunque nell'ordine di una quantità scarsa di posizioni da una classifica all'altra.