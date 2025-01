Il punto di vista di ASUS su SteamOS, le GeForce RTX serie 5000 e su quanto mostrato al CES 2025

Sascha lavora in ASUS da ormai una decina d'anni e nel corso del tempo è diventato uno dei volti più noti della compagnia, nonché una figura con un'influenza non da poco. Abbiamo parlato con lui per una quindicina di minuti e ci ha raccontato della sua passione per SteamOS (e del futuro del sistema operativo Valve nelle prossime ROG Ally), delle nuove GPU NVIDIA GeForce serie 5000 e di tanto altro ancora.

Le fiere dal respiro mondiale come il Consumer Electronics Show di Las Vegas non sono solo l'occasione di vedere da vicino il futuro, più o meno concreto, della tecnologia. Sono anche un momento privilegiato di incontro con chi c'è dietro a quella tecnologia, le persone che immaginano, e spesso decidono, quale futuro può avere senso, e quale no. Una di queste persone da qualche anno è Sascha Krohn , Director of Technical Marketing PC & Laptop di ASUS ROG.

ROG Ally 2 avrà ancora Windows?

Dopo la presentazione di Lenovo Legion Go S e il gran parlare che si stava facendo a Las Vegas sui mockup di Nintendo Switch 2, la nostra prima domanda non poteva che essere una sola: quando arriverà ROG Ally 2? Sascha ha sorriso, prima di glissare in modo altrettanto prevedibile: "non annunceremo nulla sui nostri PC handheld qui a CES 2025, ma un nuovo modello di ROG Ally è qualcosa a cui stiamo sicuramente pensando".

Sascha Krohn, Director of Technical Marketing PC & Laptop di ASUS ROG

Ma come sarà questa nuova macchina? Seguirà l'esempio della concorrenza, proponendo una versione nativa SteamOS accanto a quella Windows? Sapendo che non avremmo avuto risposte a domande troppo dirette sull'argomento, abbiamo provato a girare un po' intorno all'argomento.

Che cosa ne pensi della scelta di Lenovo di presentare Legion Go S Powered by SteamOS? Gli abbiamo chiesto.

"Credo che sia fantastico" ha iniziato Sascha, evidenziando anche un certo fair play e una grande passione per il sistema operativo Valve. "Penso che sia fantastico avere opzioni e personalmente non vedo l'ora di provarla. Amo SteamOS e vorrei averlo ovunque, sul mio laptop, sul mio PC e persino sul mio smartphone. ASUS però sta lavorando in maniera molto stretta con Microsoft, che è stato un partner fondamentale nella creazione di ROG Ally". Senza la casa di Redmond, insomma, il PC handheld di ASUS probabilmente nemmeno esisterebbe.

"E so che alcuni utenti hanno delle lamentele riguardo Windows sui PC handheld", ha continuato il dirigente ASUS, "ma credo che ci siano ampi margini di miglioramento e so che Microsoft ci sta lavorando duramente e ha già lavorato molto con noi in ASUS". Quali sono questi miglioramenti? "Beh, non so nello specifico a cosa stia lavorando Microsoft, ma ho sentito che le persone hanno richiesto il "quick resume" per poter mettere in pausa i giochi e riprenderli al volo proprio come fanno su Xbox. Penso che sarebbe una grande funzionalità e mi piacerebbe molto averla su ROG Ally".

"Poi ci hanno richiesto un'interfaccia che funzioni in maniera più fluida con i joystick e il touchscreen, e in generale di intervenire sulla dimensione di icone e testi. Penso che ci sia tanto che possiamo migliorare e qui in ASUS stiamo ascoltando con attenzione i vari feedback. In generale avere un'interfaccia simile a Xbox è una richiesta molto comune". Tanto che a quanto pare Microsoft vuole combinare "il meglio di Xbox e Windows insieme" per i portatili, già da quest'anno.

"Tuttavia", ha continuato Sascha, "i nostri utenti possono installare quello che vogliono su ROG Ally. Anzi, in ASUS siamo davvero felici di vedere la passione con cui modificano il nostro PC handheld, non importa se cambiano il sistema operativo o l'interfaccia, o se modificano l'hardware per installare un altro SSD o una batteria diversa. Penso che sia fantastico che lo facciano! A patto che sappiano quello che stanno facendo, e che poi", sorride, "non si lamentino con noi se qualcosa non funziona come dovrebbe, e ci danno la colpa e poi chiedono se gli sostituiamo il dispositivo gratis! Finché non fanno questo, è fantastico".