I laptop Vivobook e Zenbook di ASUS al CES 2025 sono i PC Copilot+ (quasi) per tutti

Le serie Vivobook e Zenbook per il 2025 , in particolare, sono pronte a rispondere alle esigenze di professionisti, creativi e utenti alla ricerca di dispositivi versatili e attenti alle prestazioni, grazie a un design minimale e alle forme compatte. Scopriamo insieme i nuovi laptop Vivobook S, Vivobook e l'inedito Zenbook A14 appena presentati da ASUS.

Com'è ormai consuetudine, ASUS ha approfittato della cornice offerta dal palcoscenico del CES 2025 per presentare la nuova lineup di laptop destinati al mercato consumer che arriverà nel corso dell'anno. I brand che caratterizzano la gamma di portatili del colosso taiwanese si preparano a tornare in versione aggiornata, equipaggiati con i nuovi processori Intel, AMD e Qualcomm, tutti rigorosamente all'insegna dell'intelligenza artificiale.

Vivobook S 2025

I nuovi laptop Vivobook S14 e S16 spiccano come i protagonisti della lineup. Disponibili nelle varianti con i nuovi processori Intel Core Ultra 200, AMD Ryzen AI 300 e Qualcomm Snapdragon X Elite, i portatili sono equipaggiati con NPU capaci di raggiungere fino a 45 TOPS. Il design è studiato per offrire la massima portabilità, con uno spessore che parte da 1,59 cm e un peso di soli 1,39 kg, racchiusi in una scocca metallica con finiture raffinate e logo inciso con tecnologia CNC.

Vivobook S16

Il display, un punto di forza indiscusso della serie Vivobook, è disponibile con diverse opzioni che includono uno pannello OLED Full HD o un pannello IPS 2.5K, entrambi caratterizzati da un design NanoEdge su tre lati che massimizza lo spazio visivo, con un rapporto schermo-corpo che raggiunge l'89%. La batteria da 70 Wh promette un'autonomia fino a 24 ore, caratteristica che contribuisce a rafforzare la versatilità dei dispositivi.

I Vivobook S 2025 offrono fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e uno spazio di archiviazione che può arrivare a 1 TB con supporto a PCIe 4.0. La connettività è garantita dal supporto a Wi-Fi 6E, 2 porte USB 4, 2 porte USB 3.2 Type-A gen 1 e HDMI 2.1. Non mancano le soluzioni avanzate per la sicurezza come il sistema Microsoft Pluton e la webcam IR per la protezione della privacy. L'audio Dolby Atmos e la tastiera ErgoSense, progettata per offrire comfort e precisione, completano l'esperienza "premium" di questi laptop.

ASUS Vivobook S14

Infine le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, grazie all'app ASUS AI che include strumenti come StoryCube e sistemi di cancellazione del rumore pronti a facilitare call e riunioni in ambienti rumorosi.