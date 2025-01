La tecnologia PC Remote Play di Razer permetterà di giocare in streaming locale su sistemi mobile i giochi PC

Kishi

Il comunicato stampa di Razer afferma che la funzionalità PC Remote Play sarà disponibile come aggiornamento gratuito per l'app Nexus. Gli utenti potranno scorrere un elenco di tutti i giochi supportati installati sul proprio PC, avviarli e giocarli direttamente tramite l'app Nexus in mobilità. Razer afferma che la funzione consentirà di mantenere la "piena fedeltà grafica" durante lo streaming e utilizzerà la tecnologia Razer Sensa HD Haptics per aggiungere vibrazioni e altri feedback tattili durante il gioco. Razer sta facendo testare PC Remote Play al CES 2025 e presto lancerà la beta pubblica per la sua applicazione, così che tutti possano provarla. Naturalmente PC Remote Play ha un fine specifico, ossia quello di aumentare la diffusione dei controller mobile di Razer, la linea Kishi, tra cui il Razer Kishi Ultra, definito come il modo migliore in assoluto per sfruttarla. Il dispositivo è compatibile con alcuni smartphone Android, tablet e dispositivi Apple dotati di porta USB-C, inclusi iPhone 15, iPhone 16 e iPad Mini a17 Pro. Anche se il Kishi Ultra offre il supporto di più funzionalità, sarà possibile utilizzare questa nuova funzione anche con altri controller Razer, tra cui il Kishi V2 e V2 Pro.

