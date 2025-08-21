0

YouTube: il download dei video sarà disponibile per tutti gli utenti... ma con qualche limitazione

Google sta rendendo disponibile per tutti gli utenti di YouTube la possibilità di effettuare il download dei video per poterne usufruire poi offline.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/08/2025
YouTube

YouTube continua a proporre novità volte a migliorare l'esperienza degli utenti, sia per chi usufruisce della versione gratuita, sia per gli abbonati a YouTube Premium. Recentemente, infatti, Google ha introdotto una nuova funzione molto interessante per tutti gli utenti che non hanno un abbonamento Premium attivo.

Da tempo, infatti, gli utenti Premium potevano scaricare i video di YouTube per guardarli offline in qualsiasi momento: una funzione molto utile per chi ha bisogno di accedere ai contenuti senza connessione Internet. Ora, questa possibilità comincia ad essere estesa anche agli utenti senza abbonamento.

La segnalazione arriva direttamente da Reddit

Come segnalato da alcune persone su Reddit, ora anche chi non è abbonato a YouTube Premium può scaricare video per visualizzarli offline, ma con alcune restrizioni. La qualità disponibile per il download infatti è ridotta: è possibile scegliere solo la qualità media (320p) o bassa (144p), mentre i video in alta definizione (720p) e full HD (1080p) restano riservati ai clienti Premium.

Inoltre, chi usa YouTube gratuito non può effettuare download illimitati, a differenza degli abbonati Premium che invece godono di questa comodità. Un'altra limitazione riguarda il download di video musicali: questa categoria di contenuti non può essere scaricata dagli utenti non paganti.

Restrizioni comprensibili

Le restrizioni messe in atto da Google stessa possono risultare comprensibili, considerando che Google vuole mantenere comunque un vantaggio per gli abbonati Premium, offrendo loro funzionalità più complete e una qualità superiore. La nuova opzione rappresenta quindi un interessante e comunque utile compromesso: permette di usufruire del download dei video anche senza abbonamento, ma senza togliere importanza al servizio a pagamento.

Post Reddit
Post Reddit

In questo modo, probabilmente, l'azienda tenta di dare un assaggio di quelli che sono i vantaggi di sottoscrivere l'abbonamento. Non sappiamo quanto questo influirà sulla scelta degli utenti ma comunque registriamo con piacere una piccola apertura verso quegli utenti che non hanno voglio - o semplicemente non possono - abbonarsi al premium.

#Tecnologia
