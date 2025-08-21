YouTube: il download dei video sarà disponibile per tutti gli utenti... ma con qualche limitazione

YouTube continua a proporre novità volte a migliorare l'esperienza degli utenti, sia per chi usufruisce della versione gratuita, sia per gli abbonati a YouTube Premium. Recentemente, infatti, Google ha introdotto una nuova funzione molto interessante per tutti gli utenti che non hanno un abbonamento Premium attivo.

Da tempo, infatti, gli utenti Premium potevano scaricare i video di YouTube per guardarli offline in qualsiasi momento: una funzione molto utile per chi ha bisogno di accedere ai contenuti senza connessione Internet. Ora, questa possibilità comincia ad essere estesa anche agli utenti senza abbonamento.