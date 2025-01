AMD Radeon RX 9070 XT e RX 9070: i preordini potrebbero partire dal 23 gennaio

AMD ha annunciato le sue nuove GPU Radeon RX 9070 XT e RX 9070, parte della serie basata sull'architettura RDNA 4. Secondo un'anteprima del rivenditore statunitense B&H, i preordini per queste schede grafiche inizieranno il 23 gennaio 2025, alle ore 9:00 ET. Questa data, però, al momento riguarda esclusivamente i modelli ASUS, e non è confermata per gli altri produttori.

Le GPU Radeon RX 9070 XT e RX 9070 saranno disponibili ufficialmente nel primo trimestre del 2025, anche se AMD non ha ancora fornito una data precisa di lancio o informazioni sui prezzi. I preordini rappresentano un primo passo verso l'introduzione di queste schede, che mirano a competere con i modelli NVIDIA di fascia alta.