Ken Levine non si aspettava che Take-Two chiudesse Irrational Games dopo Bioshock Infinite

Nel numero di febbraio 2025 della rivista Edge è stata pubblicata un'intervista a Ken Levine , papà della serie Bioshock, nonché sviluppatore di lungo corso che viene dalle scuderie di Looking Glass, attualmente impegnato nella promozione di Judas , il suo prossimo gioco. Durante l'intervista c'è stato modo anche di parlare della chiusura di Irrational Games , lo studio che aveva fondato e con cui aveva lanciato diversi capolavori. L'editore Take-Two licenziò l'intero team l'8 febbraio 2014, circa un anno dopo il lancio di Bioshock Infinite , nonostante il successo del gioco. Levine, come molti altri nell'industria, rimase sconvolto dalla notizia.

Le parole di Levine

"La chiusura di Irrational è stata complicata", ha detto Levine. "Mi sentivo fuori posto nel mio ruolo. Sei una persona creativa e, all'improvviso, man mano che la visione di ciò che vuoi fare cresce, devi diventare un manager in un modo per cui non hai necessariamente né formazione né capacità. La mia salute mentale era un disastro durante lo sviluppo di Infinite. Ero stressato, c'erano molte questioni personali nella mia vita in quel periodo, e poi morirono entrambi i miei genitori. Non ce la facevo più, e credevo di non avere la fiducia del team."

"La mia intenzione era andare da Take-Two e dire: 'Sentite, ho bisogno di cominciare qualcosa di nuovo, e Irrational dovrebbe continuare'", ha spiegato. "Ecco perché non ho mantenuto il nome Irrational. Pensavo che lo studio sarebbe sopravvissuto. Ma non era la mia azienda: l'avevo venduta, quindi lavoravo per Take-Two, e lo studio era loro."

Quindi ha spiegato che: "La decisione è stata presa a livello aziendale: non pensavano che lo studio dovesse continuare. La mia sensazione era che probabilmente avrebbe avuto senso. Take-Two ha fatto un remaster di BioShock: sarebbe stato un buon titolo per far riprendere ritmo a Irrational, costruire una nuova direzione creativa e poi passare al prossimo gioco di BioShock. Ma non credo che fossi nelle condizioni di essere un buon leader per il team."

Levine ritiene a posteriori che, presa la sua decisione, fece quanto gli era possibile per i dipendenti di Irrational: "Avevo molto rispetto per le persone del team. Una volta saputo che l'azienda non voleva continuare, abbiamo cercato di rendere i licenziamenti e la transizione meno dolorosi possibile." Semplicemente per Levine, l'esperienza Irrational era finita: "Non credo che avrei potuto essere il loro leader, e sapevo che la prossima cosa che avrei fatto avrebbe richiesto un lungo periodo di ricerca e sviluppo. Il problema è, e lo si vede spesso nei grandi studi, cosa fai con 300 persone quando hai un progetto di R&S di più anni?"

Levine ha chiuso ricordando che la maggior parte degli sviluppatori di Bioshock Infinite sta attualmente lavorando a Bioshock 4, ancora senza una data d'uscita.