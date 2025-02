Record negativo di vendite per le CPU server Intel Xeon mentre AMD guadagna terreno

Le vendite di processori Intel Xeon per server hanno raggiunto nel 2024 il livello più basso degli ultimi 14 anni, segnando il terzo anno consecutivo di declino. Secondo un'analisi di SemiAnalysis, la divisione data center di Intel ha subito un crollo significativo, con volumi in calo di oltre il 50% rispetto al 2011 e un drastico ridimensionamento rispetto al picco del 2021.

Intel ha ammesso di non avere una risposta immediata a questa tecnologia per il mercato consumer, preferendo concentrarsi sulle soluzioni server con il lancio dei nuovi processori Clearwater Forest, previsti per quest'anno. Tuttavia, l'azienda è consapevole che il settore dei semiconduttori è sempre più competitivo e che la sua capacità di innovare sarà cruciale per il futuro.

Il nodo dei semiconduttori: il test decisivo per Intel

Un'altra sfida fondamentale per Intel è legata alla produzione dei chip. Il colosso sta cercando di dimostrare la validità del suo processo produttivo a 18A, che dovrà competere con le tecnologie 3nm e 2nm di TSMC. I processori Clearwater Forest per i data center e i chip Panther Lake per notebook saranno il primo banco di prova per questa tecnologia.

Tuttavia, Intel ha già fatto ricorso a TSMC per la produzione dei suoi chip Lunar Lake per notebook nel 2024 e potrebbe continuare a esternalizzare parte della produzione in futuro. Il progetto Nova Lake, atteso per il 2026, utilizzerà un mix di transistor prodotti da Intel e da un altro fornitore, molto probabilmente TSMC, sollevando dubbi sulla capacità dell'azienda di mantenere una posizione di leadership nella produzione di semiconduttori.