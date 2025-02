SSD Corsair MP600 PRO LPX da 1 TB per PC e PlayStation 5 è al prezzo minimo storico su Amazon

Corsair SSD MP600 PRO LPX da 1 TB per PC e PS5 è ora in promozione tramite Amazon Italia. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato tipico e del 13% rispetto al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon , che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 134.34€.

I dettagli dell'SSD di Corsair

Il Corsair SSD MP600 PRO LPX ora in promozione è pensato per i computer e per PlayStation 5: è anche specificatamente ottimizzato per la console di Sony. La velocità di lettura sequenziale è fino a 7.100 MB/sec mentre la velocità di scrittura sequenziale è di 6.800 MB/sec.

Le misure dell'SSD di Corsair

Si tratta chiaramente di un PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe 1.4 e dispone anche di un dissipatore di calore in alluminio a basso profilo preinstallato che rendere la dispersione del calore più efficiente e assicura prestazioni migliori anche in caso di lunghe sessioni di gioco. Il prodotto è molto apprezzato dal pubblico, visto che ha una media di 4,8 su 5 con oltre 9.000 recensioni.