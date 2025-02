Assassin's Creed Shadows includerà una Modalità Immersiva: ecco di cosa si tratta

Assassin's Creed Shadows includerà una Modalità Immersiva che vedrà i vari personaggi parlare nella propria lingua d'origine, così da portare sullo schermo una rappresentazione più realistica del racconto.

Ciò signfica, ad esempio, che Yasuke e Naoe dialogheranno in giapponese, ma il primo si troverà a interagire anche in portoghese con i preti che lo hanno portato in Giappone, e che naturalmente si esprimeranno in quella lingua.

In pratica nella Modalità Immersiva ogni personaggio parlerà la lingua più consona al contesto in cui si trova, a netto vantaggio dell'autenticità di un'esperienza che sta effettivamente spingendo con determinazione su questi aspetti culturali.

Data la possibilità di attivare i sottotitoli, anche gli utenti italiani avranno modo di godere di questa particolare funzionalità, che è stata in realtà annunciata diversi giorni fa ma che era passata un po' in sordina, visto che ben pochi ne hanno parlato.