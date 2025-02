In arrivo nelle sale il 21 maggio, The Final Reckoning vedrà dunque il ritorno di Ethan Hunt e sarà ambientato immediatamente dopo gli eventi della precedente pellicola, Dead Reckoning Part One , andando a concluderne la storia.

Mission: Impossible - The Final Reckoning è stato mostrato con un nuovo video al Superbowl che ha senza dubbio il sapore di un'emozionante celebrazione per la saga cinematografica con Tom Cruise.

Sarà davvero l'ultimo capitolo?

Annunciato ufficialmente lo scorso novembre Mission: Impossible - Final Reckoning sembra dunque porre le basi per una spettacolare conclusione della lunga saga cinematografica con Tom Cruise, partita nell'ormai lontano 1996.

Non è dato sapere quale sarà la trama del film, ma è chiaro che rispetto al racconto di Dead Reckoning Part One tutti i nodi verranno al pettine ed Ethan Hunt e i suoi compagni dovrannno misurarsi con la più grave minaccia che il mondo abbia mai affrontato.

A tal proposito Cruise, che è noto per la sua determinazione a eseguire ogni singolo stunt in prima persona, ha rivelato di avere avuto alcune grosse difficoltà con una sequenza in particolare, quella in cui si ritrova aggrappato a un biplano in volo: l'attore ha detto di essere svenuto in più di un'occasione.