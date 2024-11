Mission: Impossible 8 si presenta in un trailer che svela titolo e data d'uscita del nuovo film con Tom Cruise

Inizialmente previsto come Parte 2 di Dead Reckoning, l'ottavo capitolo di Mission: Impossibile assume un nome differente e arriva un po' in ritardo rispetto a quanto era stato progettato inizialmente, ma promette di essere una degna conclusione della storia.

Quello che veniva definito Mission: Impossibile 8 o Mission: Impossibile - Dead Reckoning Parte 2, ha l'uscita fissata per il 23 maggio 2025 . Si tratta di una pellicola attesa ormai da molto tempo, ma che ha incontrato numerosi ritardi e problemi vari a causa del grosso sciopero degli attori dei sindacati SAG-AFTRA che ha bloccato diverse produzioni hollywoodiane.

Mission: Impossible - The Final Reckoning è il titolo del nuovo film nella celebre serie di action cinematografici con protagonista Tom Cruise , il quale si è svelato in un nuovo trailer ufficiale che fissa il titolo e la data di uscita di questa nuova avventura da parte di Paramount Pictures.

La conclusione della serie?

Come suggerisce anche il titolo, Mission: Impossibile - The Final Reckoning sembra essere il capitolo finale della serie, in cui i vari elementi della trama dovrebbero raggiungere la propria conclusione.

Difficile dire se si tratti davvero dell'addio alla celebre serie di pellicole d'azione, ma sarà sicuramente di una conclusione dal punto di vista dell'arco narrativo avviato.

In Dead Reckoning, Ethan Hunt deve affrontare una minacciosa intelligenza artificiale chiamata Entità, che sembra prevedere ogni sua mossa e potrebbe diventare letale se cadesse nelle mani sbagliate.

Quanto segue potrebbe contenere eventuali spoiler, dunque sapete cosa fare se non avete finito di vedere il film precedente. Alla fine di Mission: Impossible 7 Ethan viene a sapere che l'Entità è nascosta a bordo di un vecchio sottomarino russo e che un nemico del passato del protagonista, Gabriel (Esai Morales), è sulle sue tracce.