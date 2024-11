Windows Mail chiuderà i battenti a fine 2024: addio al servizio di posta elettronica

Microsoft ha confermato che il supporto per l'app Windows Mail, così come per Windows Calendar e People, terminerà ufficialmente il 31 dicembre 2024. Lo ha comunicato Pedro Justo, Partner Software Development Engineer presso Microsoft, attraverso un post sui social media, spiegando che dal prossimo anno non sarà più possibile inviare o ricevere email tramite l'app Mail integrata nei dispositivi Windows. Questa decisione, già prevista in passato, è stata ritardata rispetto alla scadenza iniziale, ma ora sembra definitiva.