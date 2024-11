Arcane: Stagione 2 sbaraglia tutti e si piazza in cima alle classifiche Netflix in oltre 60 paesi

Come era facilmente prevedibile, Arcane: Stagione 2 ha rappresentato una delle maggiori uscite dell'anno per Netflix, ma i primi risultati in termini di spettatori potrebbero comunque aver stupito anche rispetto alle aspettative già alte, con la nuova stagione che si è piazzata in cima alle classifiche del servizio in streaming in oltre 60 paesi.

Non si tratta ancora di dati ufficiali, che arriveranno da parte di Netflix probabilmente nei prossimi giorni, ma quanto raccolto da FlixPatrol è generalmente attendibile e in questo caso dimostra un successo schiacciante per Arcane: Stagione 2, che risulta essere lo show più visto sulla piattaforma in 64 paesi.

Non si tratta peraltro ancora della versione completa della nuova serie, considerando che la seconda stagione di Arcane verrà messa a disposizione in tre spezzoni, tutti nel corso di novembre.