The Last of Us Parte 2 Remastered è in prenotazione in sconto per PC Steam

Ad aprile arriverà la seconda stagione di The Last of Us di HBO (su Sky e Now TV in Italia), ma se siete giocatori PC e - prima di vedere la serie TV - volete vivere le avventure originali del videogioco, allora potrete farlo a partire dal 3 aprile 2025. The Last of Us Parte 2 Remastered arriverà su PC in tale data e ora potete fare la prenotazione del gioco in versione Steam con uno sconto tramite Instant Gaming che porta il gioco a 44€ circa invece di 50€, con quindi uno sconto di circa il 12% sulla prenotazione. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo indicato qui sopra e nel testo calcola già l'IVA. Una volta che aprirete la pagina di Instant Gaming vedrete un prezzo più basso, ma si tratta del prezzo pre-IVA: quest'ultima sarà mostrata solo nella schermata di pagamento.

Che cosa è incluso in The Last of Us Parte 2 Remastered

The Last of Us Parte 2 Remastered è la versione migliorata del gioco originariamente uscito su PS4. Oltre a una grafica migliore, include il supporto alle funzioni del DualSense (disponibile anche su PC), i "Livelli perduti" (tre scenari aggiuntivi tagliati dal gioco originale), un commentario degli sviluppatori, la modalità libera per la chitarra con nuovi strumenti, la modalità Speedrun, nuove funzionalità di accessibilità come la descrizione audio e la vibrazione nei dialoghi, nuove skin e anche la modalità Senza Ritorno, un roguelite nel quale possiamo controllare svariati personaggi con caratteristiche uniche.

Facendo la prenotazione si ottiene anche il "Potenziamento capacità munizioni" e il "Manuale di addestramento creazione". The Last of Us Parte 2 Remastered è un gioco d'azione sparatutto in terza persona per giocatore singolo, con meccaniche di sopravvivenza. Dobbiamo esplorare gli ambienti, raccogliere risorse e superare scontri usando un mix di furtività e scontri a fuoco, piazzando trappole e sfruttando l'ambiente per sconfiggere nemici più numerosi di noi.