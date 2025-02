NVIDIA sposta il lancio delle RTX 5070 a pochi giorni dopo la presentazione delle GPU di AMD

NVIDIA ha deciso di posticipare il lancio della GeForce RTX 5070 al 5 marzo , pochi giorni dopo la presentazione ufficiale delle nuove AMD Radeon RX 9070 e 9070 XT, prevista per il 28 febbraio. La decisione, resa nota attraverso la pagina prodotto della scheda grafica, suggerisce che NVIDIA voglia valutare attentamente la proposta di AMD prima di rivelare il prezzo finale e le strategie di posizionamento della sua GPU di fascia alta.

La mossa di Nvidia potrebbe essere strategica: aspettare che AMD sveli le sue schede prima di definire eventuali ritocchi di prezzo o posizionamento per la RTX 5070. Il colosso delle GPU ha registrato guadagni record nell'ultimo trimestre, superando i 20 miliardi di dollari di profitto netto, il che gli consentirebbe ampi margini di manovra per eventuali aggiustamenti commerciali.

La GeForce RTX 5070 è stata anticipata come una scheda con prestazioni vicine alla RTX 4090, ma a un prezzo più contenuto. Tuttavia, AMD sta preparando il proprio contrattacco con le Radeon RX 9070 e 9070 XT, che secondo le prime indiscrezioni potrebbero competere con le RTX 4070 Ti e RTX 4070 Super.

RTX 5070 Ti arriva prima: debutto il 20 febbraio

Nonostante il rinvio della RTX 5070, NVIDIA conferma che la RTX 5070 Ti arriverà regolarmente il 20 febbraio, prima dell'evento AMD. In questo modo, l'azienda potrà già introdurre sul mercato una scheda di fascia superiore prima del debutto delle nuove Radeon. Per quanto riguarda invece le recensioni della RTX 5070 Ti, la scadenza dell'embargo sembra programmata per il 19 febbraio.

Le RTX 5070 dei partner

AMD punterà probabilmente sul rapporto qualità/prezzo, cercando di offrire prestazioni competitive rispetto alle RTX 4070 Ti e 4070 Super, ma a un prezzo più aggressivo. NVIDIA , invece, ha dimostrato di poter modificare la sua strategia in corsa, soprattutto considerando la flessibilità economica di cui dispone.